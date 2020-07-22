經濟

香港地產

鄧成波太子地盤減價25% 叫價4.5億

【明報專訊】新冠疲情惡化下，工商市場現減價放售個案；資深投資者「舖王」鄧成波繼續減磅，由其持有太子基隆街項目，最新以4.5億元放售，市傳鄧成波早前以6億元放售上述項目，換言之最新已削價1.5億或25%。

仲量聯行表示，上述物業位於太子基隆街1、3、5及7號全幢及太子基隆街9至11號逾20%不可分割業權份數；物業現為多幢4至10層高唐樓，涉地盤淨面積約5654方呎，屬住宅（甲類）用途，高度限制由主水平基準起計100米，地積比率最高為9倍，即最大可建樓面面積約50,888方呎。

W212中層單位業主蝕13%離場

此外，新地（0016）發展的新型工廈、位處荃灣德士古道的W212，新近錄得蝕讓個案，單位為該廈中層02室，面積約605方呎；土地註冊處資料顯示，物業早前以506萬元成交，呎價8363元；原業主2018年以578.6萬元一手購入，持貨2年，帳面蝕72.6萬元或13%離場。

另中原（工商舖）統計，7月上半月共錄得約149宗工商舖買賣成交個案、涉總成交額34.09億元，分別比6月同期上升約23%及一倍。不過，中原預計，新一波新冠疫情拖累經濟，對工商市道打擊甚重，部分業主睇淡，吸引買家及租客趁機議價，預計工商舖市道短期持續調整。

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