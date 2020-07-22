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海日灣II錄28宗租務成交 白石角本月最旺

【明報專訊】新冠肺炎疫情再趨嚴峻，雖然對整體住宅租務市道帶來一定影響，但個別新入伙屋苑的租務表現仍然不俗；近日入伙的大埔白石角海日灣II，7月迄今累錄28宗，為白角石本月租務交投最暢旺屋苑，新近有開放式戶以月租9300元租出、實呎租金38元。

開放式戶呎租38元

中原聯席營業董事周永健表示，海日灣II新錄得5座低層B室開放式戶的租務成交，單位實用245方呎、設有梗廚，月租9300元、實呎租金38元；按業主去年5月購入價366萬元計，享租金回報率3厘。同時，屋苑12座中層F室、屬2房1套連儲物室單位，實用581方呎，新近亦以2萬元租出，實呎租金為34元；業主去年6月以879萬元買入，享租金回報率2.7厘。

綜合市場資訊，海日灣II現時單位月租成交價，介乎9300元至2萬元、實呎租金則由27元至41元。

得寶一房月租9400元

市區屋苑方面，九龍灣得寶花園7月至今錄得3宗低於1萬元的租賃成交；利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，得寶花園A座高層8室，實用面積265方呎、1房間隔，望內園池景，業主以9400元將單位租出，實呎租金35.5元；業主早於1997年2月以約60萬元買入單位，持貨23年，租金回報率高見19厘。

港島區亦有租賃成交，灣仔尚翹峰7月至今錄得2宗租賃成交，香港置業高級聯席董事黃英偉表示，尚翹峰2座中低層F室，實用433方呎、屬2房間隔，業主以2.25萬元將單位租出，略低於市價，實呎租金約52元；業主2018年9月以約960萬元買入單位，持貨近2年，享租金回報率約2.8厘。

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