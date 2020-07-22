夏利里拉家人沽何文田豪宅 蝕8％

市場消息指出，上述Dunbar Place中高層B室，實用1211方呎，屬三房間隔，原叫價3380萬元，最新減價至2500萬元售出，實呎20,644元，即減價880萬元或約26%。原業主為印度裔富商夏利里拉家族的成員，於2013年以2578.4萬元購入，持貨7年帳面蝕78.4萬元，若連同各項使費，估計實蝕約210萬元或8%離場。

傳山頂Kelletteria洋房遭撻訂

另山頂加列山道Kelletteria一幢實用3862方呎連2549方呎花園洋房，市場消息指出，上月以3.8億元易手，實呎約9.8萬元，但近日有傳新買家撻訂，損失1900萬元。若連同佣金料損失2660萬元，相信為新一輪疫情後的最大額二手撻訂，惟有關消息尚待證實。

大型屋苑方面，中原首席分區營業經理盧鏡豪指出，鴨脷洲海怡半島22座高層A室，實用584方呎，兩房連士多房間隔，以1031萬元售出，實呎17,654元；原業主去年以1038萬元購入單位，持貨1年帳面蝕7萬元，若連額印稅等使費，預料實蝕逾170萬元或17%。

海怡兩房持貨1年損手170萬

事實上，海怡半島今次屬3個月內第二宗蝕讓，土地註冊處資料，屋苑32座高層B室，實用543方呎兩房戶，今年4月以830萬元售出，呎價1.53萬元；原業主2017年以859萬元購入，滿3年額印期即沽，帳面蝕29萬元，連使費料實蝕約80萬元或約一成。

中原分區經理曾紀賢表示，沙田九肚玖瓏山傲瓏閣2座地下連花園特色戶，實用654方呎兩房間隔，以999.8萬元易手，實呎15,287元；原業主2015年以1147萬元購入，帳面蝕147.2萬元，連使費料實蝕約200萬元或17%。

黄埔3房呎售1.4萬 3個月低位

另紅磡黃埔花園3期2座中層D室，實用755方呎三房戶，原業主減價190萬元或15%後，以1060萬元售出，實呎1.4萬元，為屋苑近3個月最低呎價；惟原業主2004年以326萬元買入，帳面仍賺734萬元或逾2.2倍。