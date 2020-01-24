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御海灣周六首賣108伙 帝御突上樓書 分析：反映發展商無懼疫情

【明報專訊】本地新冠疫情新一輪爆發，無礙發展商的新盤銷售部署。新地（0016）屯門海皇路御海灣1期，敲定周六（25日）首輪推售108伙。同屬屯門新盤、由香港小輪（0050）及帝國集團合作，恒地（0012）負責銷售的青山公路帝御．金灣，昨晚突擊上載樓書，預料隨時開價展開截擊，意味新一輪屯門新盤戰一觸即發。

明報記者 張允亭、林尚民

涉及263伙的御海灣1期，周六上午10時起，以價單形式首輪銷售108伙，當中包括14個開放式戶、67個1房戶、27個2房戶，實用261至437方呎。新地代理業務部總經理張卓秀敏指出，上述單位提供最高22%直減折扣，折實價468.8萬至730萬元，整批折實平均17,498元，折實價計市值6億元。

御海灣4日收1300票 超額11倍

銷售安排顯示，御海灣1期將於周五（24日）下午1時截止認購登記，其後進行抽籤決定揀樓優先次序；周六分A、B兩組賣樓，A組買家須購買最少2個單位、但不可多於3個指定單位；B組屬散客時段，最多可購買2個單位。

市場消息指出，項目過去4日累收逾1300張入票，按首輪108伙計，超額11倍。

為防範疫情，御海灣1期售樓處已引進科大研發的智能殺菌塗層百里香消毒劑，並規定入場人士要戴口罩及量度體溫。

另一方面，恒地負責銷售的帝御．金灣，昨晚突擊上載樓書，預料隨時開價及開放示範單位。就樓書所見，今期為項目的第3、5座，其中第3座各標準樓層每層23伙、第5座各標準樓層每層13伙。

帝御．金灣單位總數611伙，設有小量連花園或連天台特色戶，單位實用185至918方呎；最細開放式單位為3座地下15室，實用185方呎連137方呎花園；面積最大為3座19樓10室，實用1267方呎，採4房1套及連廁工作室，連434方呎平台及1197方呎天台；另該期項目提供47個住宅車位。

帝御隨時開價和開放示範單位

代理估計，帝御．金灣首推單位有機會以具市場競爭力的價錢推出，以搶佔市場購買力，藉以截擊御海灣。

綜合市場消息，新盤市場昨日錄得約15宗成交，並不乏大額成交，如建滔（0148）持有的沙田九肚駿嶺薈，透過招標售出12號洋房，實用3057方呎連824方呎花園，成交價8253.9萬元、實呎2.7萬元；項目本月沽出2幢洋房、套現逾2億元。

駿嶺薈洋房8253萬沽 呎價2.7萬

資深地產分析員林一鳴認為，發展商「夠膽」於新冠疫情尚未受控之時推賣新盤，反映發展商對銷情具充足信心；他續指，回顧過去半年，新冠疫情對新盤市場的銷情幾乎無影響。

今年4月至6月開售的新盤，更加賣個滿堂紅，新盤收票數量往往超額多倍，不乏買家支持，預計周六新盤首輪銷情，亦不會受疫情影響。

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