周顯：香港人都是金魚記憶

因為同一班人的說法，是阿爺的財政短絀，沒有錢了，甚至急需香港的外匯來解決自己的財政問題。要知道，托市是要硬貨幣的，以今時今日，中國政府的財政狀况，有錢托市嗎？

政治掛帥「分析」 沒常識兼自相矛盾

這種政治掛帥的所謂「分析」，就像是前幾年，很多人說香港不需要這麼多的財政匯備，也不需要這麼多的外匯儲備，現在同一班人，又在批評說，這樣下去，香港的財政要枯竭了，港元也要崩潰了……彷彿他們完全忘記了先前說過的話。

也幸好，香港人都是金魚記憶，笨蛋多如牛毛，這些政治經濟評論員，方能生存下去。反正，大家看文章，看視頻，目的是為了圍爐取暖，聽自己喜歡聽的大話，而不是聽真實的、有預測能力的真言。

真正的大問題，是連最普通的自相矛盾，都看不出來，這就證明了香港人的水平之低，佔了大部分的人口。

說回前文：香港的股市，這些年來，講到相關度，和美股的相關大於和A股的相關，因此，美元政策的重要性，大於一切。美國量化寬鬆，必然有貨幣流進香港股市。至於中國，香港是賺錢的地方，不是花錢托市的地方，就是這麼簡單的一回事。

[周顯 投資二三事]