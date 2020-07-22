張兆聰：具規模效應 信義光能可中長線持有

全球科技股一洗近期頹風，巨無霸亞馬遜也可單日飈升8％，究竟是科技股基本因素太吸引，還是央行瘋狂印鈔下現金貶值太厲害，其實也很難分辨。近期科技股的回調令投資者都轉為觀望，始終累積升幅驚人，估值突破20年高位，逐漸逼近1999年、2000年時的科網泡沫水平，大家都有點畏高。最終調整數天便出現V形反彈，一口氣將上周的跌幅全數收復，市場反應顯示仍有大量資金等待入市。納指走勢基本可確認是完成整固再展升浪，ATMX（阿里、騰訊、美團及小米）則尚未破頂，究竟昨日的飈升是整固後再上，還是會受制於頂部，筆者傾向相信是前者，但可以是一口氣破頂再衝，也可能要闖關幾次才可成功。現在市况比較波動，有貨可持有，但高追要控制注碼。若愈來愈多股份成功向上突破，屆時再加碼追貨未遲。

ATMX未破頂 高追要控制注碼

除了科技股，全球今年另一強勢主題是清潔能源概念，無論是風電還是光伏、設備提供商還是其他供應鏈中的企業，今年表現都很強，相關ETF（交易所買賣基金）年初至今的升幅普遍達20%至30％，走勢強勁。一來全球都愈來愈注重環保，西方多國也提出更高的清潔能源佔比目標，例如歐盟28國的風能和太陽能佔發電比例現為18%，2030年目標是32％，未來10年仍會持續增長。短期而言，上半年光伏發電裝機量雖然受到疫情影響，但按季已開始強勁反彈，預期今年全球需求達到150億瓦，而單是第四季就會達45億瓦，到2021年及22年，會上升至150億瓦及170億瓦，維持雙位數字增長。

中國壟斷全球光伏玻璃 信義光能分注收集

可惜的是，港股的清潔能源股都陸續被私有化，餘下的相關股份則以光伏玻璃最強。筆者此前在5元附近推介的信義光能，聯同福萊特玻璃（6865）持續上升。中國壟斷全球光伏玻璃市場，內地又以信義和福萊特規模最大，今年只有信義光能和福萊特玻璃有新產能投產，預計兩者到年底市佔率合共將由2019年50%進一步提升至62%，而行業前五市佔率進一步提升到85%。此外生產規模愈大成本愈低，例如日熔量1000噸的窯爐生產的玻璃產品成本，便低於650噸的10%至20%。信義和福萊特都能借助大窯爐規模成本優勢加速搶佔市場。

瑞銀日前預計，信義光能上半年盈利可增長35%至50%，將目標價上調至9.2元，相當於2021年預測市盈率約15倍。由於行業增長前景相當明確，全球在短期內都沒有新的競爭者，在牛市中估值有望不斷提高，可繼續分注收集作中長線持有。

[張兆聰 還看今朝]