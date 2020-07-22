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張兆聰：長揸科技股 短炒舊經濟

【明報專訊】螞蟻集團準備上市及下周推出恒生科技股指數，刺激科技股飈升，騰訊控股（0700）平了歷史新高564元，金蝶（0268）及有贊（8083）已破頂。昨日科技股指數內的成分股多升，大升過後逼近高位，究竟是趁高沽售的力量強，還是資金湧入的買盤多，很快有分曉，本周餘下時間才是最重要。策略上，科技股是逢低吸納作中長線持有較為適合，短炒反而是舊經濟股、價值型股份更適合。

螞蟻IPO 阿里易升難跌

螞蟻集團上市利好阿里巴巴（9988）及其他阿里系股份，阿里健康（0241）昨日就飈升13.8％，跑贏一眾科技股。報道指螞蟻集團昨日委任瑞信為IPO全球協調行，相信仍有一段時間才招股，再加上染藍在即，阿里巴巴未來一段時間還是比較易升難跌。要留意，ATM（阿里、騰訊及美團）之中，昨日反見騰訊和美團（3690）升幅略高於阿里，尤其是前者反彈力度很強。如果全球股市不出重大意外，例如美國民主共和兩黨未能就延長失業補貼達成共識，則騰訊今次有機會挑戰600元關口。

一般投資者的觀感，可能是科技股波幅大，傾向短炒，舊經濟價值股則相對穩定，可中長線持有。不過，科技股其實是升市的核心主力，投資組合應該以此為重心，盡量避免短線進出才能捕捉大升浪。論波動性，騰訊20天歷史波幅約為53％，美團約為69％，反而中國人壽（2628）和中信証券（6030）更高，達到84％和100％。

舊經濟股乏趨勢 更合低買高沽

回顧是次升浪，ATM都沿着20天線一直向前，反而舊經濟股往往橫行一段時間，買盤一到來就單日飈升，幅度往往遠超科技股，只是可持續性一般，缺乏趨勢性，更適合低買高沽策略。

當然，舊經濟股也有長升長有的板塊，消費股如啤酒股、奶股、食品股都表現亮麗。內房、物管、A股的白酒股也同樣強勁。這些板塊都可逢低收集並持有。只是上述板塊多數處於高位，若市况進一步向好，一些落後股反而更具短線爆發力，例如5G概念股。

中興鐵塔京信貼近底部 可小注投機

坦白說，中興（0763）、鐵塔（0788）、京信通訊（2342）都不算強勢股，是否屬於科技股也值得商榷，但股價走勢呈上有頂、下有底，現在都貼近保歷加通道底部。此前大市牛氣冲天，股價也能由底部一口氣升破通道頂部，短線升幅不遜於優質龍頭股。若倉位已有很多優質科技股和消費股，不妨小注投機低吸5G概念股，博短線炒上。

[張兆聰 數據尋寶]

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