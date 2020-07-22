中國經濟復蘇 澳洲資源出口破紀錄

澳資源部長：為經濟提供支持

皮特稱，面對墨爾本第二波疫情爆發，大量企業再次關閉，礦業及能源行業為澳洲經濟提供重要支持。該行業為澳洲提供超過24萬職位。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）的研究表示，美元在貿易及金融領域的主導地位，意味疫情期間價格偏軟的新興市場貨幣，將無法有效吸收經濟衝擊。貿易對美元的嚴重依賴，使美元幣值成為驅動全球經濟增長的關鍵因素。

受歐盟的復蘇基金達成協議的消息刺激，歐元上漲，美匯指數跌至4個月低位，惟新興市場貨幣兌美元仍顯著低於疫情爆發前水平。IMF認為，這意味美國以外的國家進口成本增加，可能抑制需求及經濟活動。券商Jefferies的報告表示，受疫情影響，美國小型股第二季的利潤料將較去年同期下滑近90%，中型股獲利料下滑67%，大型股則估計下滑44%。

大型科技股將公布業績 納指回落

疫情之下，科技股表現持續強勢。不過隨着大型科技股今、明兩周陸續公布業績，納指午夜前稍為回落。亞馬遜創辦人貝索斯的淨資產，周一暴增130億美元（約1014億港元），創2012年彭博億萬富豪榜開始編製以來最大單日升幅。高盛及券商Jefferies將亞馬遜目標價上調至3800美元，刺激亞馬遜股價周一漲近8%，收報3196美元。不過受疫情影響，亞馬遜證實每年7月舉行的會員折扣日（Prime Day）促銷活動將會延後，暫未公布舉行日期。

疫情期間，日本生物科技公司Tella今年股價升近8倍，升幅幾乎超越全部4000家在主板上市的日企，與英文名稱僅差一個字母的電動車大廠特斯拉（Tesla）相比，有過之而無不及。後者股價今年以來升近3倍。自Tella宣布與拉斯維加斯一家抗衰老診所研究新冠病毒後股價急升。

[國際金融]