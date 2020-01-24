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可樂上季銷售跌28% 30年最差 CEO暗示最困難時期已過

【明報專訊】可口可樂昨晚公布次季業績，反映疫情蔓延對零售市道造成影響。財報顯示，可口可樂（Coca-Cola）的產品需求在疫情下受壓，第二季全球銷量（貨品賣出數量）按年跌16%。上季銷售額更按年大跌28%至72億美元，至少是1990年以來最大的季度收入跌幅。上季利潤按年跌逾三成至17.8億美元。撇除特殊項目，每股盈利42美仙，略勝分析師預期的每股40美仙。

可口可樂行政總裁昆西（James Quincey）形容，第二季可能是今年最具挑戰的時刻，預示最困難的時期或已經過去。可口可樂股價早段升逾3%。

業績多超標 道指早段升逾300點

美國軍火商洛歇馬丁（Lockheed Martin）每股盈利5.79美元勝預期，上調全年盈測，股價早段升逾2%。IBM毛利率提高，且調整後的利潤勝分析師預期，股價早段升2%。已公布季績的58家標普500指數企業當中，81％的盈利超出分析師預期。道指早段升逾300點。

歐盟就一籃子支出計劃達成一致，刺激歐洲股市昨晚普遍向上。歐元兌美元升至1.147，創4個月高位。受歐洲利好消息帶動，國際油價升逾3%，布蘭特期油高見每桶44.8美元，創3月以來高位。不過美國眾院的少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）預計，新的抗疫援助法案在本月底前難通過，惟美國政府為失業者額外提供的每周600美元補貼資助也將於本月底到期，倘新救助方案未能盡快通過，失業者的救助將大幅減少。共和黨希望減少資助額，以鼓勵失業者重返職場，而民主黨則希望擴大援助範圍，雙方分歧暫難解決。

可樂疫情為由 取消全年展望

隨着防疫封鎖措施緩解，可口可樂產品的需求有持續改善的迹象。在疫情嚴重的4月，可口可樂的產品銷量按年大跌25％，至6月跌幅已收窄至10%。由7月起迄今，可口可樂的產品銷量按年跌幅已收窄至中個位數。可口可樂稱，銷售改善部分由於家庭以外的銷情好轉，相關銷售主要來自餐飲業等，通常佔其收入的一半。此外，家用飲品的銷售也有所提升。

上季汽水的整體銷量下跌12％，可樂品牌的飲品銷量下降7％。最近數季一直是銷售增長動力的零糖可樂（Coca-Cola Zero Sugar），上季需求也下降4％。不過其他飲品類別的銷售跌幅更大。由於可口可樂旗下的連鎖咖啡店Costa上季幾乎關閉所有西歐的門店，導致可口可樂的茶和咖啡銷量上季大跌31％。上季的瓶裝水及運動飲品銷量下跌24％。可口可樂以疫情的不確定為由，取消了全年盈利展望。

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