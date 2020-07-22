now TV獲准縮54億投資 佔原預算23％ 涉及節目投資營運開支

明報記者 黃逸沂

通訊局昨天宣布，因應電盈媒體的申請，批准其修訂2015至2021年的6年投資計劃。根據最新投資計劃，電盈在上述期內的總投資額將調整至181.52億元，較原先的235.48億元減少22.9%，當中包括9.95億元資本投資，以及171.57億元節目投資和其他營運開支。

通訊局解䆁：經濟低迷 機構經營困難

根據原有規劃，電盈媒體需要向now TV在2015至2021年6年內共投資235.48億元，當中11億元為資本投資，用於發展、提升和保養基礎設施和傳送設備，另外224.48億元用於節目投資和其他營運開支。與新規劃比較，資本開支僅減少約1億元，而節目投資及其他營運開支則削減近53億元。

通訊局表示，明白電盈的投資計劃自2013年訂立以來，廣播業經歷重大轉變，加上現時經濟低迷，令廣播機構經營日益困難，因此批准其最新投資計劃。根據計劃，電盈計劃餘下兩年將會繼續提升廣播設施和投資於節目製作。

Viu次季平台串流分鐘增42%

電盈媒體為本地收費電視節目服務持牌機構，主要經營OTT（Over-the-top media services，網絡串流串流媒體服務）平台Viu及收費電視台now TV等。電訊盈科亦於昨天公布，根據產業分析公司MPA旗下AMPD今年第二季的研究報告，Viu平台的串流分鐘按年錄得42%的增長，較市場的19%增長高出近一倍。按期內總視象串流分鐘計算，Viu於東南亞所有國際及本地 OTT平台中位列第二（排名不包括YouTube）。Viu在平台上會提供各種韓國的節目。電訊盈科公布，會延續與韓國電視台SBS、KBS、MBC及JTBC，以及韓國CJ E&M娛樂集團的合作。Viu亦會繼續與韓國串流平台Wavve合作，並訂購其有份投資的電視劇。