經濟

正通汽車傳拖欠7.8億分期貸款

【明報專訊】正通汽車（1728）剛於上周配股集資2.67億元，昨日卻突傳出集團未能償還一筆約1億美元（約7.8億元）分期貸款，該筆逾期貸款是2021年1月到期的3年期貸款的其中一期。有指正通汽車在上周已尋求貸款方將周一到期的分期貸款延期至2021年1月。

股價一度急跌15%

截至昨晚，正通仍未發通告回應。受消息影響，正通汽車午市盤中插水，曾跌14.6%至0.88元，收市仍跌10.68%，收報0.92元，成交額達1.9億元。

疫情重災湖北 分店數目逾一成

內地《智通財經》報道指，疫情令正通的離岸再融資項目自5月份開始面臨壓力。至今年5月12日，評級機構穆迪將正通汽車的企業家族評級和高級無抵押債務評級從B2下調至B3，評級展望仍為負面。

穆迪副總裁兼高級分析師Roy Zhang指，評級下調反映出正通汽車2019年經營業績弱於預期，財務靈活性降低。

該行指出，負面展望繼續反映出與今年中國充滿挑戰的經營環境相關的不確定性，並預計考慮到冠狀病毒爆發和需求前景的減弱，正通汽車的銷售額和收入在2020年將進一步下降。正通汽車在受到冠狀病毒嚴重影響的湖北省有20家分店。以截至去年6月底數據比較，這批門店佔集團在華門店總數逾一成。

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