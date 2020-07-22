經濟

六福6月港澳同店跌幅收窄至62%

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，六福集團（0590）今年4至6月的整體同店銷售按年下跌71%，黃金及定價首飾同店銷售分別跌67%及77%。集團指6月中港零售氣氛逐步改善，自營店整體同店銷售跌幅由4及5月的76%，收窄至6月下跌58%。

上季整體同店仍跌71%

六福指出，由於港澳尚未全面通關，4至6月同店銷售下跌76%，黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別跌72%及81%。雖然澳門6月的情況未有改善，但香港市場的零售氣氛逐步恢復，港澳同店銷售跌幅亦由4及5月的82%，收窄至6月份下跌62%，期內零售銷售額按年則下跌78%。

內地市場方面，上季大部分店舖已恢復營業，加上顧客購買意欲逐步回升，同店銷售錄得較小的跌幅，內地自營店同店銷售下跌40%，黃金產品及定價首飾產品分別跌45%及32%；品牌店同店銷售下跌19%，黃金產品及定價首飾產品分別跌28%及12%，期內零售銷售額則按年下跌14%。

截至今年6月底止的季度，六福在內地市場淨減少5間「六福」店，當中包括2間品牌店及3間自營店，另淨增設8間「Goldstyle」品牌店，合計在內地共有2049間店舖；全球計共有2123間店舖，港澳市場按年不變。

六福料訪港內地客及零售氣氛恢復需時，今個財年香港將淨減少5間店舖，冀於澳門增加2間店舖，內地目標淨增長將不少於150間「六福」店及50間新品牌店舖，主要為品牌店。

相關字詞﹕六福 港澳通關 定價首飾 黃金產品 同店銷售 零售銷售 新冠肺炎疫情

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