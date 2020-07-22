經濟

匯豐調查：企業早考慮創新科技、業務多元化

【明報專訊】匯豐在今年4月至5月，於14個市場向逾2600家公司進行調查，當中包括200家香港企業。調查顯示，早在疫情之前，香港企業已在業務規劃中考慮到創新科技和業務多元化，54%受訪者表示，在過去兩年有投放資源於創新科技，亦有59%受訪者表示採取多元化的業務發展策略。

冀強化供應鏈 看重伙伴持續性

受訪公司表示，將於未來5年更注重投資於該兩個範疇，為應對持續不穩的經濟環境作出準備。

供應鏈不穩是疫情下另一令企業關注的議題。調查結果發現，63%的香港企業表示將於未來一至兩年推出措施，以加強供應鏈的可靠度及穩定性，包括將檢視與供應鏈相關的合作伙伴，確保他們以具透明度和環境可持續的方式營運。

業務運作的可持續性為提升企業抗逆力的另一因素，有87%企業認為疫情提供了業務轉型的機會，近半受訪企業稱會密切監察可持續基建，以及推動低碳經濟的能源轉型等發展對本身業務的影響。

渣打早前亦在中國、香港、印度、馬來西亞及新加坡，向超過200間中型企業進行調查，有55%香港受訪者表示，最少需要6至12個月才可在疫情的影響中復蘇及回復穩定營運，有36%的受訪者更認為，復蘇期會長達12至24個月。

渣打：港企看復蘇較悲觀

香港受訪者的看法相對區內企業悲觀，整體認為需6至12個月才能回復穩定營運的有53%。有68%香港受訪者表示，在新冠肺炎疫情期間每月收入下跌兩成至五成，而區內整體則有61%。

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