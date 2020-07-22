思捷：羅琪茵棄罷免行政財務總裁

羅琪茵推薦3人選任執董

董事會表示，鑑於公司「在此重要關鍵時刻需要穩定及強大的管理團隊領導」，以及在新冠肺炎全球大流行期間及正在進行自行管理程序，能夠取得主要股東支持是重要的，因此委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威擔任集團執董，三人昨日起已獲委任為集團執董，現未有訂立任何服務合約，亦無固定服務年期，三人均放棄執董薪酬。

此外，三人將加入董事會常務委員會，而邱素怡則同時出任薪酬委員會成員。

羅最新增持至逾兩成股權

值得留意的是，羅琪茵在放棄罷免兩名董事前一天，即周一（20日）仍在增持思捷股份。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵周一以每股平均價1.1069元，增持約1283.34萬股，涉資約1420.5萬元，連同上周五入市，連續兩個交易日斥資近3000萬元「掃貨」，完成後持股量增至20.2%。