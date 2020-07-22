經濟

標普：內地復蘇不全面 消費仍弱

【明報專訊】國際評級機構標普最新報告指出，雖然中國第二季GDP勝預期，顯示經濟正在復蘇中，但從月度數據看，復蘇出現差異化，一方面基建投資及房地產投資反彈，推動工業生產，另一方面消費仍然疲軟，6月社會消費品零售總額按年跌1.8%。

倘回暖 消費應回復8%增長

標普認為，消費回暖的最理想情况，是社會消費品零售總額能回復甚至超出8%的趨勢增長，雖然明年初這情况有機會發生，但標普提醒這只會是因為今年2月和3月的基數低所致，今年下半年消費可能仍然低迷。

標普亦指出，外界或以為隨着內地疫情受控，消費者信心自然會重新振作。然而第二季的城鎮居民人均可支配收入增速只有1.5%，仍然低於8%的趨勢增長水平；農村居民人均可支配收入情况略好，升3.7%。轉移淨收入（包括養老金或退休金、社會救濟和補助、賠償、報銷醫療費等）雖增長8.2%，但官方亦解釋是因為補貼和其他刺激措施所致。

再者，截至6月底的城鎮調查失業率仍達到5.7%，PMI的就業指數也反映裁員問題仍存在，令市民的消費變得更謹慎，寧儲蓄莫支出。不過，網上消費是內需亮點，尤其食品開支，這反映了消費者不是絕不花錢，亦是消費習慣有變。但總體而言非必要商品如汽車、衣服和家具的消費仍弱。

裁員問題持續 市民寧儲蓄

另一方面，因為消費謹慎，存款利率又低，買樓保值就成為市民選擇，標普認為這可能解釋到為什麼內地經濟轉差，樓市反而活躍。

相關字詞﹕城鎮居民人均可支配收入 消費 中國經濟 標普

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