美第三輪制裁名單 首現港商溢達 涉新疆人權問題 共11企被指強迫勞動採集基因

明報記者 陳子凌

美國商務部長羅斯在聲明中表示，中國對新疆少數族裔強迫勞動，又強制採集他們的DNA分析，意圖打壓人權，做法應受譴責。今次將11間企業列入黑名單，將確保美國的商品和技術不會在中國對穆斯林少數民族的迫脅中被利用。

溢達斥指控沒事實根據

望與有關方面磋商解決

溢達由香港紡織大亨楊元龍創立，現任董事長為其長女楊敏德，她曾是行政會議成員。溢達集團昨日回應指，美國商務部對於昌吉溢達使用強迫勞動的指控完全沒有事實根據，強調昌吉溢達是一家全流程智慧化紡紗廠，所僱用的技術人員工資是當地最低工資的2至3倍。集團又指，去年已有一家知名的國際審計機構曾到昌吉溢達作獨立調查，並確認不存在強迫勞動。多年來亦有不少國際組織及客戶參觀昌吉溢達，均給予正面評價。集團亦表示，正積極與有關方面磋商解決方案。

溢達行政總裁車克燾本月較早前接受本報專訪時曾直言，巴不得指控者親自來調查，好還集團一個清白。

被點名制裁的昌吉溢達成立於2009年，主要為各類棉紗、棉線等紡織品的生產，產品均為集團自用。而根據規定，被列入實體黑名單的企業將被美國實施出口管制，即未經批准之下，將限制美國的技術或產品出口予黑名單企業，但並未限制企業的產品出口至美國。今年3月，美國參眾兩院議員動議《防止強迫維吾爾人勞動法》，亦點名溢達涉強迫勞動。與美國商務部的制裁不同，如法案通過，美國將禁止新疆生產的產品進口。

外交部：人權為名 打壓為實

今次是繼去年10月及今年5月之後，美國商務部第三度制裁涉及新疆人權問題的中國官方機構、大學及企業，而今批是首次有本港企業被點名。除了溢達之外，被點名的還有多間A股上市的子公司，包括華大基因兩間分公司，以及有為華為、小米（1810）、三星及蘋果代工的手機屏幕企業歐菲光（見表）。

中國外交部發言人汪文斌昨日則回應指，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關中國企業列入實體清單，違反國際關系基本准則， 干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對；又稱美方關心的根本不是人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定。