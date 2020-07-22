經濟

羅兵咸料港全年零售額跌兩成至3460億

【明報專訊】香港零售市道疲弱，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合伙人鄭煥然預計，香港全年零售銷售額將按年跌19.7%至3460億元，跌幅較年初預計的下跌2.5%更大。他認為，跌幅已是「相對樂觀」的預測，如果今年11月、12月中港仍未通關，跌幅將再進一步擴大，相信珠寶行業影響最大，下半年跌幅約七成，零售商部署策略亦更保守。

他指出，原先預計香港稍為復蘇，6月零售銷售不會太差，但近日新冠肺炎再在社區爆發，相信7至8月情况會較差，冀第三波疫情可在8月底完結，再無第四波疫情，9至10月發布新款5G手機後，計及去年下半年受社會事件影響，令基數較低，零售業可於11月全面復蘇，惟行業應視乎疫情表現決定生意策略。

預計整體租金跌三成至四成

鄭煥然相信，如果出現第四波疫情，將有更多零售商結業，現時在銅鑼灣已現不少空舖，未來在中環、尖沙嘴等地區將出現「洗牌」情况，相信零售商會調整店舖組合，網上銷售將是長遠策略，有助成本控制，不應再以「人有我有」的心態發展。不過，他預計整體租金將跌三成至四成，疫情過後可吸引零售商重新租舖。

他表示，香港零售市場已沒有過去般的優勢，雖然仍是免稅、產品較廉宜，但過去10年零售表現好令租金急升，銷售成本大增，減低競爭力。如果銷售成本下降，令產品售價回落，則有望重拾競爭力。他認為，香港零售市場仍充滿挑戰，零售商應該與內地消費者建立緊密聯繫，由過去社會事件至今年的疫情，線下銷售有不少阻礙，反映不能再側重線下渠道。

羅兵咸永道香港管理諮詢合伙人關茜稱，香港發展線上渠道最困難在於消費者行為及習慣，上網購物不及實體店方便，難預計何時成熟，但隨着疫情已有更多人開始用線上渠道購物。鄭補充，香港要改善線上支付系統，可輔助零售商加強收費過程。

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