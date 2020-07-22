大摩下調港零售銷售預測 降九置評級至「減持」

九置周一大跌6%後，昨日收市升2.6%至31.3元；置富產業信託（0778）亦升0.15%，冠君（2778）則跌4.3%至3.99元，領展升1%至61元。大摩指出，由於九置的零售收入疲弱，加上5至6月推出重磅零售推廣，酒店業務預計錄得虧損，相信上半年派息減幅達25%，因此調低九置評級至「減持」，削目標價14%至30元。

料希慎派息維持平穩

其他零售收租股方面，大摩預計，冠君上半年將會削減每股派息13%，根據希慎（0014）過去派息表現，派息維持平穩，商場以大眾零售為主的置富收入跌幅及削減派息幅度將會最小，預料收入及每股派息分別跌1%及5%。大摩認為，本地經濟活動在第三季再次放慢，訪港旅客要在第四季才逐步回升，因此調低下半年零售銷售預測，第三季將跌20%，第四季預測下調至跌10%。該行相信，如果香港未來爆發新一波疫情，進一步拖累零售銷售，商場業主或需要增加對租戶的租金援助。