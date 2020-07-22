經濟

港匯再逼近強方保證 分析：月結因素有關

【明報專訊】港元近月持續強勢，港匯昨日最高見7.7507，逼近7.75強方兌換保證水平，較周一時低位升0.04%或32點子（1元等於1萬點子）。有經濟師認為，近日港匯強勢或與月結因素有關，而全球最大「獨角獸」公司螞蟻集團前日宣布將在上海和香港上市，雖然集資額巨，但要到正式招股前才對港匯有較明顯影響。

昨最高見7.7507 較周一低位升32點子

截至昨晚7時，港匯報7.7515，與周一比較無升跌。聯儲局將利率減至零，加上早前兩隻大型中概股網易（9999）和京東（9618）來港上市，港元自4月起多次升至強方兌換水平，金管局入市沽出港元，香港銀行體系總結餘升至1802.89億元。

資金充裕下，昨日1個月港元拆息見近4年低位，昨報0.25964厘，跌1.54點子（1厘等於100點子），為連續第8日下跌。除目前1個月港美息差為8.4點子，套息交易誘因減少，港元近兩周都未有觸發強方兌換保證。

星展：螞蟻上市時間未明 未必影響港匯

星展香港經濟師謝家曦認為，因為港元實行聯繫匯率，外資何時兌換港元作準備，匯率也不會相差太遠，目前螞蟻集團上市時間未明，現時未必會令港元頻密升至強方兌換保證，除非螞蟻公布實際上市時間。他認為近日港元上升，或與月結有關。

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