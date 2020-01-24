經濟

ETF界指具吸引力 輪商：要先有期指

【明報專訊】恒指科技指數將於下周一（27日）推出，但投資者何時能買賣相關掛鈎產品，則未有定數。交易所買賣基金（ETF）方面，有市場人士表示，一般新指數推出後，往往要磨合一段時間，產品難以即時推出。輪商則普遍認為，要待港交所（0388）推出相關期貨，才有相關決定。

就何時推出新指數相關衍生產品，港交所昨日回覆本報表示，將視乎市場需求，與監管機構和各持份者商討。未有提及推出計劃時間表。

華夏基金ETF業務主管諸人進表示，對於是否會推出新指數ETF不予置評。但他表示，科技指數頗具吸引力，其中包含當炒個股，昨日權重較高的「ATMX」飈升，亦顯示了市場反應。他解釋，推出ETF並毋須待港交所推出期指，有實物股票即可。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，輪商要待港交所推出期指，根據期指流通量，例如成交、買賣盤等數據，才可確定是否推出相關產品，否則將難以對冲。他表示，一般交易所若有意推出新指數的期貨，速度可以是「很快」，但並不清楚今次科技指數的有關計劃。

瑞萬通博：散戶對指數輪未必有興趣

不過，翁世權亦稱，現時市場上科技股相關窩輪已基本齊全，散戶亦一向偏好買賣個股窩輪，對於指數輪未必有興趣。他估計，新指數的「大茶飯」依然在於期貨及ETF，吸引基金投資者。

昨日新經濟股相關輪證交投活躍，其中「ATMX」輪證成交額達72億港元，較上個交易日增加約18%。僅騰訊及阿里窩輪成交額，便已佔整體認股證市場交投近40%。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，昨日不少窩輪「初哥」查詢如何部署新經濟輪證。他表示，隨新指數的推出，相信市場對科技股輪證的關注度將進一步上升。

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