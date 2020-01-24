經濟

「港版納指」未推先炒 市值單日增萬億 領恒指漲577點 港交所升一成創新高

【明報專訊】恒指公司於本周一（20日）收市後公布「恒生科技指數」（被稱為港版納指）30隻成分股名單，該批股份昨日全線急漲（見表），單日市值合共增加1.06萬億元，帶動恒指全日升577點，收報25,635點。有分析指出，受上述消息帶動，大量北水持續流入追捧強勢的科技股。

明報記者 溫藹紅

據港交所資料顯示，滬深港通昨錄得51.16億元淨流入，當中騰訊（0700）及美團（3690）分別淨流入9.92億元及9.56億元，小米（1810）亦錄3.82億元。道指昨晚早段升300點，但納指倒跌，截至晚上近11時，恒指夜期報25,596點，低水40點。

騰訊美團各獲9億北水淨流入

恒指公司日前預告「港版納指」將於下周一（27日）正式推出，並將納入30隻與科技相關股份。受消息帶動，恒指昨升577點，收報25,635點，主板成交1617億元；國指亦升150點，收報10,445點。若計算市值，該30隻股份昨單日市值合共已增加1.06萬億元，當中「ATMX」四大科技股已佔了8863億元的市值貢獻。

30隻「成分股 」 僅閱文盈警跌3%

科技股昨日領漲，騰訊大升8%破頂，收報564元，阿里巴巴（9988）及美團亦分別升7.2%及8.8%，收報257元及205元，小米亦升5%。30隻「港版納指」成分股當中，僅閱文（0772）因盈警而下跌3%，其餘均錄上升，有6隻更升逾一成，包括金蝶國際（0268）、華虹半導體（1347）、微盟集團（2013）等。

中央允許符合條件互聯網醫療服務納入醫保報銷，阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）及眾安在線（6060）分別急漲14%、9.6%及6%。

受螞蟻集團將在香港及上海上市的消息刺激，不屬科技股的港交所（0388）也勁升9.8%至380元破頂，為升幅最大藍籌。20多隻A股相關概念股昨日漲停，包括匯鴻集團、海泰發展、朗新科技等。滬深300指數、上證指及深成指昨日分別升0.23%、0.2%及0.65%，深圳創業板指亦升1.45%。

東亞聯豐首席投資總監陳裕雄表示，疫情帶動新經濟、互聯網及電子商務行業增長，市民生活習慣屬長遠改變，故上述行業將持續增長，但建議投資者可留意估值回落至吸引水平的板塊，例如博彩、汽車及航空，估計經濟回復後行業會有所反彈。

耀才：恒指短期25500點上落

耀才研究部總監植耀輝表示，全球近年熱炒科技板塊，因此「港版納指」登場的消息，刺激大量北水資金流入追捧，帶動相關股價急升，不過他提醒無貨者需留意高追的風險。他預計，恒指短期將在25,500點附近上落。

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