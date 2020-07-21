銅鑼灣地帶迷你舖 7年勁蝕七成

土地註冊處資料顯示，銅鑼灣地帶1樓1個舖位，面積約244方呎，本月初以500萬元售出，呎價約2.05萬元。

原業主2013年以1874萬元購入，帳面蝕1374萬元或73%。

渣甸坊舖2800萬沽 連使費蝕16%

另外，市場消息指出，銅鑼灣渣甸坊56號地舖，面積約975方呎，亦以約2800萬元售出，呎價約2.87萬元。原業主2012年以3100萬元購入該舖位，現帳面蝕約300萬元，估計實蝕約500萬元或16%。舖位由九龍城寨餐室租用，月約7萬元，回報約3.4厘。

有傳新買家即時以3500萬元放售，較購入價高700萬元或25%，但未獲證實。

新城市廣場推外賣自取73折

另外，為應對疫情及配合政府最新的抗疫措施，由即日起至8月16日，新地（0016）旗下沙田新城市廣場聯同場內近20間中西日韓食肆，推出「夏日狂賞樂．餐飲」外賣自取及堂食優惠，於指定食肆消費時最多能享有低至73折的折扣。

在優惠期內，午市和晚市於新城市廣場的指定食肆消費時滿100港元即減20港元，堂食或外賣自取均在優惠範圍內。