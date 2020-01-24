啟德3住宅項目批則 共涉263萬呎樓面

屋宇署公布，該署5月份共批出19份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、3項商業發展等，當中有3份位於啟德，共涉及263萬呎樓面。其中由新地於2018年以 251.61億元投得的啟德1F區1號住宅地王，獲批建3座39層高（在3層基座之上）及兩座32層高（在5層基座之上）物業，住宅樓面約106萬方呎，另有35.2萬方呎非住宅樓面。

新地地王批建141萬呎商住樓面

至於會德豐（0020）、恒地（0012）、新世界（0017）、中海外（0688）、華懋及帝國集團合作發展的啟德4C區2號地盤，則批建5座31層高、2座29層高及1座6層高（在兩層地庫之上）物業， 住宅樓面約62萬方呎，另有約2.4萬方呎非住宅樓面。高銀金融（0530）今年5月70億元售出的啟德4B區4號地皮，獲批建4座24層及3幢6層高住宅，總樓面約57.5萬方呎。

另外，內房鴻榮源集團賴海民等持有的山頂白加道37號項目，亦獲批建1座6層高物業（在3層地庫之上），住宅樓面約24892方呎，非住宅樓面約14992方呎，業主早於2018年以約30億元購入上述物業。

5月2929伙動工按月增逾2倍

另方面，5月份共有9個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位合共2,929伙，較四月份的960伙增逾2倍。同期有9個私宅落成，涉3,754伙，按月增49%，創17個月新高，今年首5個月共10,006伙私宅落成，為自2002年以來19年同期最多。