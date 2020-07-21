「7.21」一周年 元朗本月二手成交破百宗

疫情下區內睇樓量跌三分一

中原副區域營業經理王勤學表示，周末錄得成交的屋苑以尚悅佔最多，涉及3宗。當中包括位於7座高層D室的成交，實用358方呎，2房間隔，最新以516萬元成交，實呎14413元；原業主於2013年1月以347.4萬元購入單位，持貨7年半，帳面獲利168.6萬元或49%。不過，王續指，受疫情影響，近日區內睇樓量亦急跌三分一。

盈翠3房額印鬆綁 3年升近兩成

此外，青衣過去周末亦連錄7宗成交。區內指標屋苑之一的盈翠半島，有業主於3年額印鬆綁後沽貨套現。市場消息指，盈翠半島5座高層A室，實用面積769方呎，3房1套連儲物室間隔，以1398萬元沽出，實呎18,179元，屬市價水平。原業主2017年4月1200萬元購入單位，持貨約3年，帳賺198萬元或約17%。

海之戀車位月租7000元 貴絕荃灣

另市場消息指，紅磡黃埔花園2期6座高層H室，單位為實用466方呎的2房戶，最新以772萬元成交，實呎16567元，造價比屋苑同類型單位今年的高位低約7%。原業主於2002年4月以144.5萬元買入單位，持貨逾18年，現轉手帳面獲利627.5萬元或4.3倍。至於車位市場方面，荃灣海之戀有車位以7000元租出，半個月內再刷新區內車位最高紀錄價。

中原高級資深分區營業經理丘漢偉表示，該屋苑繼本月上半月有車位以新高價6300元租出後，最新位於5樓一個單號車位，以月租7000元獲屋苑住戶承租，創荃灣區新高。該車位業主上月以305萬元購入，租金回報約2.8厘。