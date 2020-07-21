軒德蓀道屋地8億沽 今年最大宗豪宅成交

半世紀大升591倍

本報昨致電思高聖經學會查詢，惟職員指目前未有人可以回覆。項目佔地16587方呎，現狀物業實用面積7993方呎，若以該地最高地積比0.6倍計，可建9952方呎，以8億元計折合每方呎樓面地價80385元。

上述物業由天主教香港教區於1972年以135萬元購入，至2007年轉讓予香港天主教方濟會會長所持有，現時物業較48年前升值591倍。

嘉頓家族2.2億沽牡丹路全幢

另外，中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，又一村牡丹路雙號全幢，物業設1座共6伙，總實用面積約11,696方呎，以2.2128億元沽出，實呎18919元。

上述項目佔地6396方呎，以地積比1.65倍計，可重建10533方呎樓面，折合每方呎樓面地價約2.1萬元。買家為本地客，曾居於又一村，有意重建自住。原業主為嘉頓公司家族成員張力正、張尚羽等，1973年僅以50萬元買入全幢物業，持貨47年升值441倍。

均輝主席9500萬入市帝景園

此外，疫情下仍有商界名人入市。土地註冊處顯示，中半山帝景園1座中層A室，實用2,141方呎，3房1套連書房間隔，上月底以9500萬元售出，實呎44371元，登記買家為均輝集團主席李俊駒（LEE CHARLIE CHUN KEE）。原業主2003年2,180萬元購入，帳面獲利7320萬元或3.3倍。

「撈底王」李和聲孫女5800萬購懿峯

資料亦顯示，西半山懿峯低層A室，實用1730方呎，5房1套間隔，上月底以5800萬元易手，實呎33526元，登記買家為李薇欣(LEE VICTORIA KATIE)，即香港金融界元老、有「撈底王」及「富豪御用經紀」之稱的順隆集團創辦人李和聲孫女。

原業主2011年3680萬元購入，帳面獲利2120萬元或57%。