緹山洋房呎價5.5萬 低去年同類三成 嘉里：反映位置景觀質素 項目兩月沽4伙套近10億

明報記者 林可為

去年5月有分層特色戶以呎價10.18萬元售出，創九龍一手最高呎價紀錄的緹山，最新透過招標以1.5653億元售出11號洋房，實用2846方呎連1002方呎花園，實呎5.5萬元，買家成交期180日。相對去年4月售出面積同為2846方呎的3、5號洋房，成交呎價8.25萬元，上述11號屋成交呎價低約33%。同時緹山2座6樓實用1760方呎A室，屬3房3套房戶，亦以8800萬元售出（連車位），實呎5萬元，為項目暫時最低成交呎價。

嘉里朱葉培強調無劈價賣樓

緹山去年4月開售至今累沽7伙套現逾17億元，其中近兩個月疫情下沽出4伙套現近10億元。嘉里執行董事朱葉培回應指集團滿意緹山11號洋房的成交價，成交呎價比去年售出的3、5號洋房低，主要是位置和景觀質素的反映，因3、5號洋房位處屋苑較中心位置，而11號洋房則在屋苑較側邊位置，強調集團沒有劈價賣樓。朱續稱雖然近日新冠疫情反覆，但有信心緹山後排別墅及分層特色大戶稍後推出時可創出新高價。

OASIS特色戶4612萬沽

除緹山外，連同其他3宗大額一手成交合共吸金逾4億元。其中百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，透過招標以7928萬元售出6號屋（連雙車位），實用2759方呎連花園，實呎28735元，買家成交期720日，項目本月暫錄7宗成交，套現逾5. 2 億元。會德豐（0020）啟德OASIS KAI TAK，亦以4612萬元（連車位），售出低座B座的2及3樓B室，屬實用1360方呎連天台特色戶，實呎33912元，買家最長可獲1088日、約3年長成交期，為屋苑5個月來首宗一手成交。路勁（1098）元朗錦田山水盈，亦透過招標以3863.8萬元，售出6號屋，實用2155方呎連花園，實呎17929元。

御海灣三日收1200票 超額7.7倍

另外，新地（0016）屯門御海灣銷售步伐如常，市場消息指，項目過去3日累收逾1200張入票，以已推出兩張價單共138伙計，超額7.7倍，料日內公布銷售安排。此外，新地同系大埔白石角雲滙，昨亦連沽3伙實用822至953方呎標準戶，成交價1570萬至1738萬元，實呎1.81萬至1.91萬元。