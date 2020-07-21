湯文亮：沒有著褲的業主

有老友話我仲咁有閒情逸致，現在還可以安排公司防疫，不少財技高手很頭痛，點解我唔頭痛。老實說，我並不是不頭痛，但好彩我不是財技高手，唔識借錢，所以冇咁頭痛，如果疫情仲要延續一段長時間，全香港人都頭痛，不過可以肯定講一句，疫情一定會延續一段長時間。

財技愈叻的人愈頭痛

今次疫情，都唔知道要延續幾耐，如果在1年後回復正常，我認為已經是萬幸，但這一年就很難捱，尤其是財技愈叻的人愈頭痛，財技叻代表他們懂得怎借錢，而不是可以用低息借錢，其實叻的人不是他們，而是借錢給他們的人，有物業或者其他資產做抵押，借錢畀人怕什麼，輸都是輸那些識得借錢的人，經濟環境好，資產價格不斷上升，不少人都睇唔到風險，尤其是那些識得借錢的人，他們會覺得唔借就笨，就算畀高息都是值得，但社運與疫情令本地經濟轉壞，有人話情况就好比水退，誰沒有著褲很快就會知道。其實，並不需要水退就知道誰沒有著褲，那些被公認是財技高手大多數都沒有著褲。

老實說，現在並不是沒有租客，我們分別在甲廈，商舖及豪宅都入了一些新租客，租金亦唔錯，我問他們點解會揀我們，答案很實在，就是我們有著褲，現在的租客隨了考慮地點及租金之外，亦會考慮業主的實力，如果實力不足，物業隨時會被銀主沒收，續租時多數會被銀主踢走，所以，現在租樓的人都會揀一些有實力業主，知道他們有著褲，就算水退都唔驚。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]