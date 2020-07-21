涂國彬：憧憬更多刺激措施 金價延升勢

美料有新刺激經濟方案出台

只不過目前現貨金上漲動力有限，在升至1800美元水平之後保持震盪徘徊，始終未能有進一步的突破，不過也還是連續上漲六周。

但利好黃金的大環境沒有改變，所以對於金價後市還是樂觀看好的，有進一步上行的空間。

白銀雖然因為其工業屬性一度在3月遭到拋售，甚至跌破12美元，好在需求有所修復，供應量又跟不上，直接刺激白銀價格走高，已經站上19美元，震盪後料再創年內新高。

鉑金和鈀金還是缺乏方向，繼續在區間震盪。不過鈀金動能有所增加，震盪走高，受益於汽車市場回暖，且供應緊張，短線或能延續升勢。當然從長期看，鉑部分替代鈀的技術如果未來能大規模應用，對於鈀金的影響還是非常大，未來鈀金價格將出現明顯的下行趨勢。

（本人為證監會持牌人士，本人及/或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）之財務權益。）

永豐金融資產管理董事總經理

[涂國彬 投資先機]