金曹：期權新傷舊痛皆高於25000點 7月結算無礙

結算價通常在最痛位波幅400點

在期權市場中，買入期權的買家跟賣出期權的沽家是一個零和博弈的財富轉移。由於沽出期權的多數是莊家，買入期權的多是小投資者，明顯莊家在市場資訊及資金擁有優勢，推斷結算價應是對莊家有利，有一種理論叫「期權最痛」，即是結算價是偏向令期權買家損失最多的價位、稱作「最痛價位」，假如市價偏離了最痛假位，在月中之後接近每月結算，價格會回歸，結果令到期權長倉持有者帶來最大損失。這個特定的期權最痛價位，是根據市場上所有未平倉的期權每天計算，期權最痛可看成是沽出期權的莊家操縱股票結算價格的目標理想價。早期的期權最痛是比較準確的，因當時小投資者做期權沽家的比例的確較小，那個最痛位也是散戶最傷的結算價位。但近年參與期權市場的投資者漸多，所以期權最痛這個價位雖然仍有參考價值，但結算未必十分接近，大概預留400點幅度，400點也大概是現時一個交易日的平均幅度，意思是莊家也不想讓投資者看到底牌。

筆者一向習慣把期權最痛分兩部分，先看所有累積未平倉合約，也是坊間通常用的計算期權最痛方法，稱作舊倉最痛或簡稱「舊痛」，再將上月期指結算前所累積的未平倉合約剔除，只計算即月開始累積的未平倉立約，再計算Long Call 及Long Put在結算時最大的虧損價位，稱作「新傷」。當同時看「舊痛」與「新傷」可以得到一個趨勢，推算6月結算前，舊的未平倉合約偏淡，部署在24,200至24,400點，7月之後快速拉升，現明「舊痛」25,200點、「新傷」是25,800點。8月的「舊痛」則也是25,200點、「新傷」則是25,600點。預留400點容錯，估計7月結算應不會偏低於24,800點，高於25,800點則比較困難。

注意每年一兩次偏離最痛價位

經驗上這個評估即月及下月的期權最痛、散戶最傷的方法頗為有效，但港股每年總有一、兩次偏離的時候，今年3月就是一個例子，所以使用期權最痛之前一定先要觀察期指倉位，因大戶可以使用期指空倉對冲Short Put的未平倉合約。另外也要參考股票沽空及其他非期權的衍生工具未平倉合約。使用期權最痛，宜在波幅不大，好淡爭持的月份，傳統較大波幅月份如1月、5月、8月、10月則要小心跟隨大趨勢操作，不能盡信期權最痛的數據。

[金曹 期權制勝]