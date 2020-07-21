陳茂峰：炒港股要懂閱讀國情

官媒批茅台 旨在為股市降溫

《人民日報》的文章，原來是為股市降溫。貴州茅台（600519.CN）股價在13日才創出1781.99元（人民幣．下同）的歷史新高；上證指數同日高收3443.29點，在不到兩個月時間急升兩成有多，更連續多天成交萬多億元。中央意願是股市走出健康牛，但7月行情有瘋牛味道，需要降溫。文章一出，貴州茅台在16日應聲大跌7.9%，上證指數也跌了4.5%。流風所及，香港股市難以倖免，恒生指數在當天跌了511點（2.0%）。

今天的香港股市，不論上市公司市值及每天成交量，都已經是中資企業天下。市場資金來源雖然沒有官方統計，但相信中資背景的資金已經可以與歐美資金媲美。中國需要繼續方便中國企業到海外（主要是香港和美國）上市，以吸納外匯、發展業務。隨着中美關係惡化，將來在港上市的中資企業陸續有來，加上在美上市的中概股排隊以香港作第二市場上市，香港股市中國化，勢不可轉。香港是中資企業融資外匯的主要市場，也是中國企業和公民停泊外匯之所。香港所謂國際金融中心，是充滿中國特色。

香港時事及政治評論家已經習慣看大陸的媒體文章，但香港金融從業員仍多習慣看外電報道，鮮有經常閱讀大陸新聞及分析文章。外電報道或翻譯大陸文章，不但有時差，更不一定能掌握文章的輕重、分辨文章影響力，隨時錯過重要的市場啟示。這方面在港中資機構及「新香港人」就明顯有優勢。他們既有內部的每天新聞撮要，還懂得國情，領會文章字裏行間的信息。雖然市場資訊是公開透明，大眾接觸、分析、理解資訊的能力卻不相同。這篇關於茅台的文章對市場的衝擊，就不是很多香港人能夠體會的。

不看內地文章 易錯過重要資訊

中港聯動，也體會在A股上市前後的相關H股波動。16日除了《人民日報》文章的震盪，還有中芯國際在科創板上市的反高潮，A股（688981.CN）大漲而H股（0981.HK）大跌。科創板是中央政策驅動成立，只許成功，於是炒作成風。科創板成立剛好1年，上市公司100多家，過半現價較上市價翻了一番，最極端的是上市兩個月股價漲8倍。

科創板流通股日均翻手率高達20%，即是一隻股票平均5個交易日便易手。大陸股民齊心協力，先在香港炒高擬在科創板上市的H股，後炒科創板A股。這些公司股價表現異常，監管機構難以跨界調查，將來陸續有來。市傳吉利（0175）、比亞迪半導體準備在科創業板上市，香港股民小心彼岸炒家故技重施。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]