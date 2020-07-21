英國天空新聞台（Sky News）報道，消息人士透露，馬莎將在本周裁減百名員工。報道稱，有關裁員只屬於馬莎行政總裁Steve Rowe裁減冗員計劃的一部分，而業務重組將導致未來數月有數千名員工受影響。據了解，集團計劃節省10億英鎊的開支，並正在重新檢討高層人員的結構，以及打算跟分店業主商討租約。另外，集團亦表示，今年將不會派發股息。

新冠肺炎疫情大大打擊英國的經濟，在過去4個月，英國有近10萬個工作崗位被削減，英國高檔百貨公司John Lewis、大型連鎖藥店Boots等，均在早前宣布裁員。而馬莎亦曾經因疫情嚴重，要求約7000名員工休假，並宣布關閉100至120間門店。馬莎目前共有78000名員工，其中有近27000人在英國政府防止企業裁員的計劃而放無薪假，當中有近千人已經復工。馬莎曾在2018年宣布裁減110至120間分店，而其在英國目前仍有約300間分店。

港馬莎母企獲保就業補助1458萬

另外，香港的馬莎百貨的母公司ALF RETAIL HONG KONG LIMITED已獲批政府的保就業補助，並已獲補貼金額1458.2萬元，據政府披露，該公司員工人數為849人。

（綜合報道）

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