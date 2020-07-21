歐美刺激經濟方案 同遇阻滯

美匯跌穿96 金價見1816美元

歐盟領袖重開會議前夕，歐元兌美元上揚至1.146水平左右開始徘徊，歐元續強繼續推低美匯指數，截至昨晚7時已跌穿96，見95.75的今年3月初以來低位。每盎司金價再升至1816美元。

歐盟峰會早在上周五舉行，原定開會兩日討論疫後刺激經濟方案及未來7年預算，當中包括規模7500億歐元（約6.6萬億港元）的復蘇基金；歐盟最初打算把其中5000億歐元作無償支援之用，但荷蘭、奧地利、芬蘭、瑞典及丹麥5個北歐國家反對，雖然歐盟之後將額度調低至4000億歐元，荷蘭等仍堅持無償資助金額上限最多只是3500億歐元，受疫情影響較深意大利、西班牙等卻表示不能低過4000億歐元，令討論陷入僵局。

雖然加開一天會議，並且通宵開會，但至布魯塞爾時間周一清晨6時依然未有結果，要在下午4時重開會談。不過據外電彭博社引述兩名官員表示，經過一晚磋商，荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典對於3900億歐元以贈款方式發放，其餘以低息貸款提供安排感到滿意。奧地利總理庫爾茨亦在Twitter發文稱「艱難的談判剛剛結束，我們可以對今天的結果感到非常滿意」，意味能達成共識。

再推額外失業救濟 部分共和黨人反對

另一方面，美國3月推出的刺激經濟法案（CARES Act）將於本月底到期，昨日美國國會復會，預料將討論新一輪救市方案，但向失業人士每周額外派發600美元（約4680港元）的額外失業救濟金應否維持，議員持正反意見。

參議院共和黨領袖麥康奈爾便曾表明不欲再推類似援助，因措施變相鼓勵民眾維持失業狀態；多名共和黨議員亦表明反對，認為額外救濟加上其他資助，疫情下失業人士所獲補貼隨時較上班人士薪金更多；不過，民主黨強烈要求保留措施，認為資助不會令國民失去上班動力，尤其在目前失業率高達11.1%之時取消補貼是脫離現實。

（綜合報道）

[國際金融]