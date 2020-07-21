fb遭大客迪士尼削廣告 不滿打擊仇恨言論不力

消息人士更指出，公司亦計劃暫停其姊妹公司、付費影片串流平台Hulu在Instagram（facebook旗下社交軟件）上的廣告。他透露，除非facebook加強其打擊仇恨言論，否則公司不會在facebook上投放廣告。

facebook昨天開市初段微升0.3%，報242.71美元。美股初段科技股再上升，上周五連跌的亞馬遜反彈4%，微軟及Alphabet亦升逾2%，帶動納指再升1.4%。道指至昨晚11時半則跌56點，報26,615點。

上半年投放最多廣告美客戶

據了解，迪士尼在今年上半年曾投放2.1億美元在facebook的廣告開支上，更是facebook在今年上半年投放最多廣告的美國客戶。facebook回應表示，公司會與人權組織、廣告公司等合作研究更多可打擊仇恨言論的工具及政策。facebook表示，公司已投資多於10億美元維護社交平台上的安全，並已封鎖250個主張「白人至上」的組織，亦在網民舉報前找到並刪除近九成的仇恨言論。

源自弗洛伊德反種族歧視示威

惟外電指出，有人權組織在本月8日與facebook的網上會議中，因不滿公司未有採取足夠的行動而在會議期間退出。較早前，美國黑人弗洛伊德被白人壓頸致死的事件在美國引來反種族歧視的示威，反誹謗聯盟（ADL）等人權組織因為facebook打擊仇恨言論不力而發起「停止用仇恨賺錢」運動，呼籲商戶停止在facebook上投放廣告。事件引發近百個商戶支持，包括星巴克、福特汽車等。

eBay分類廣告業務料售Adevinta

另一邊廂，外電引述消息人士報道指出，網上購物平台eBay在出售其分類廣告業務之餘，亦希望保留部分股權。消息人士估計，提出以現金及股份收購其分類廣告業務的網上廣告公司Adevinta，將擊敗只提出以現金收購的騰訊（0700）大股東Prosus。消息人士指出，eBay及Adevinta目前仍在討論階段，預計最快可在周一公布交易結果，交易金額將在80億美元以上。是次收購可使Adevint把業務擴展至德國，而eBay將持有Adevinta的股份，變相亦擁有其分類廣告業務的權益。

較早前，南非傳媒集團Naspers分拆出來的消費互聯網集團Prosus亦希望收購英國餐飲外賣平台Just Eat，惟最終被歐洲餐飲外賣平台Takeaway擊敗。

（綜合報道）

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