羅琪茵增持思捷至19.51%

上周五再增持思捷1350萬股

羅琪茵在本月初首度披露持有思捷股份，並一舉由4.93%升到12.89%，超越思捷基金股東Marathon Asset Management及創辦人邢李㷧三名女兒大女邢嘉倩、二女邢愛林及細女邢言愛旗下的Total Market Limited。其後，羅琪茵再三度增持，分別再在7月13日以平均價每股1元增持1億股，持股量由12.89%升到18.18%，16日再以平均價每股1.1094元增持1154.99萬股，持股再升到18.8%，以及到17日升至19.51%。羅琪茵在持股「浮面」後，於7月8日向思捷董事會提出召開特別股東大會，要求罷免思捷原有執行董事兼行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN，以及集團財務總裁兼執董Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES 等，改為委任邱素怡、黃鴻威及Marc Andreas TSCHIRNER為執董。