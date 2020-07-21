內地放寬險資入市 A股大漲 帶動港股跌幅收窄至31點 夜期反彈

明報記者 陳子凌

恒指昨日開市早段表現反覆，曾跌323點，低見24,766點。不過，上周五中證監稱鼓勵券商基金併購重組，銀保監亦宣布放寬大型險企投資股票比重由30%至最多去年底總資產45%，內險及券商股領漲A股，亦拉動恒指曾拗腰倒升。不過午後港股好淡爭持，最終收報25,057點，跌31點；國指跑贏，收報10,295點，升91點，大市成交1356.17億元。滬指則收升3.11%，報3314點；深成指升2.55%，報13,448點；創業板指升1.31%，報2697點。兩市成交近1.2萬億元人民幣，連續第13個交易日破萬億。

內險及券商股昨日表現最突出，中人壽（2628）升8%跑贏藍籌；新華保險（1336）更升近11%。早前傳合併的中信証券（6030）與中信建投（6066）齊飈6.8%，其他券商股亦揚。

中壽升8% 表現最勁藍籌

發改委上周表示積極推進新的重大項目，水泥及基建等舊經濟股追落後，中建材（3323）彈14%，中聯重科（1157）及西部水泥（2233）升逾一成；玖紙（2689）亦升9%。

疫情惡化 港視勁飈14%

疫情嚴峻帶動網購股，港視（1137）飈14%、阿信屋母企CEC國際（0759）大升16%。惟商場人流銳減，本地地產股插水，九置（1997）跌5.9%為表現最差藍籌；希慎（0014）跌逾4%；鷹君（0041）、領展（0823）亦跌1%，旗下慈雲山中心要一度關閉的領展更是連跌10日。疫情令香港與廣東及澳門出入境管制收緊，濠賭股捱沽，新濠（0200）、美高梅（2282）、澳博（0880）跌近2%；銀娛（0027）收報52.65元，跌3.9%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市目前沒方向，昨日受追捧的都是與內地政策消息相關的板塊，現時有跟着A股走的情况。短期內大市會因為疫情發展及A股做好，而在25,000點左右拉鋸。