疫情帶動 環滙首季電商收入增兩成

Global Payment在線上提供連接商戶及客戶的收費系統，引來急於轉攻網上市場的大型零售商青睞。公司亞太區總裁陳國輝表示，過往只有約兩成客戶設有網店，但在過去3個月，集團網上發展比起去年大幅增長，「疫情令從未試過喺線上、電話購物嘅消費者，對網購有第一次經驗，亦令商戶明白開拓網上市場重要」。

除了大型零售商外，集團亦免除商戶簽訂長期合約、不收附加費等較具彈性的方案，亦使一些專門幫助中小型企業開展網上業務的電商，吸引Shopline、掌舖等與其合作。集團亦會提供不同的方案，其中「EmailPay」方案，商戶可透過電郵發送付款申請，亦可追蹤付款和向客戶發送提醒。另外，集團新設動態貨幣轉換功能，讓遊客可選擇使用外幣或港幣交易，商戶亦不用承擔附加費。據了解，集團計劃加入「分期付款」服務，以促進大額商品消費。

計劃加入「分期付款」服務

來自美國的Global Payment，亦為實體店商戶提供POS終端機，一機包含如Apple Pay、Payme等支付方法。香港目前有約17.9萬部屬於Global Payment 的POS 終端機在市面流通，商戶可自行在機上加入合適的支付工具。