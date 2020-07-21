標普：港特殊地位正下降

標普表示，香港長期經濟前景正在下行，尤其是中美關係迅速惡化，導致美元和人民幣金融體系脫鈎；第二個風險是內地加速金融開放，將削弱香港「中間人」角色，最壞情况是10年內趨勢增長為零。對於香港最好的情况，是內地的開放步伐放緩，香港受惠內地愈來愈大份額的離岸金融業務。

標普亦指出，影響香港經濟的三種不確定因素亦正在增強。首先是人們對中港關係的看法正在改變；其次是中港新關係在實踐中會否成功亦是未知數；第三，環球各國在中港新關係，如何對待香港亦是未知數，該行認為美國取消香港的特殊地位，可能還有後續措施。香港金融和貿易兩個主要行業的前景，標普指出要視乎在港投資的公司，認為香港還有多少比較優勢。

趨勢增長到2030年將減半

標普認為，短期內香港經濟會出現周期復蘇，今年GDP跌4.7%，明年反彈4.9%。香港是亞洲人口老化最快的地區，趨勢增長無可避免地放緩，假設香港的趨勢增長將在未來10年持續下降，到2030年便會跌至1.1%，比2018年的2.7%減少一半。不過標普強調，報告不會構成對香港的評級採取任何行動，目前香港的長期信貸評級為「AA+」，比中國內地評級高3級。