路透：銀行擴大審查政客戶口 聚焦與民運相關客戶 免違《國安法》

明報記者 歐陽偉昉

路透社表示，根據銀行的審查情况，包括相關政治人物（politically exposed persons，PEP）財富來源或交易紀錄，他們日後使用銀行服務或會更困難甚至不能使用。有財富管理公司會審閱客戶在公眾和社交媒體的發言，有的甚至會追溯至2014年雨傘運動時期。因應《港區國安法》賦予政府凍結、沒收財產的權力，金融機構有被罰款、停牌甚至「釘牌」風險，報道引述一名對冲基金投資經理表示，日後若有溫和民主派人士上門，也要再三考慮。

陳振英：查社交媒體發言 說法無稽

作為反洗錢（AML）的一環，銀行對政治人物客戶的開戶和交易需作審查。至於報道指金融機構會監察客戶在社交媒體言論，立法會議員銀行界議員陳振英認為說法「無稽」，因為銀行審查只會根據戶口交易特徵，例如次數、銀碼作判斷，不會留意客戶本身的社交媒體活動。另外，有資產管理業人士表示，除非是知名政治人物，否則銀行開戶時一般不會看其他無關資料，例如社交媒體上的發言，來判斷他是否屬於政治人物。

陳振英表示，政治人物戶口相對一般客戶一向會受銀行的高度關注，帳戶有與日常不同的交易，會向客戶查詢資金來源，近期立法會選舉臨近，相關帳戶交易增加，或因此增加審查。至於近期市傳亦有銀行審核客戶是否有受《香港自治法》影響，陳振英指金管局沒有就《國安法》和《自治法》發出指引，以上做法應不是行業措施，但也不排除會有個別銀行做預備工作，將有機會受影響的客戶分類，需要時方便辨別處理。

陳漢輝：港制裁名單 需跟隨美國

財經業界團體「思言財雋」發言人陳漢輝亦表示，資產管理業界近期未有特別加緊對反洗錢和政治人物的審查，都是跟隨證監會要求。業界對資金來自香港、內地或外國，也沒有特別區分。他未有聽聞因為《國安法》和《自治法》，要求高危客戶提早贖回基金。

陳漢輝表示，香港制裁名單跟隨聯合國，聯合國名單則會跟隨美國。一旦中港官員被美國列入制裁名單，他相信監管機構也需要跟進，否則香港基金業界難以進入歐美市場投資。