思摩爾盈利預測：上半年經調整純利增38%

思摩爾及虎視均將在8月公布中期業績，思摩爾昨走勢反覆，全日收市報30.5元，跌1.77%，上市至今較招股價12.4元仍升近1.46倍。虎視傳媒全日收報1.11元，升4.72%。上市6日，虎視較招股價0.86元升29%。思摩爾表示，經估算今年上半年溢利及全面收益總額將按年減少約89.1%至94%，主要是由於金融工具的公允價值變動所致，但屬於非經常性和非現金項目，其中金融工具的公允價值虧損約10.58億元，連同上市開支和以股份為基礎的付款開支合計約12.31億元。

虎視盈喜 中期多賺不少於40%

集團表示，如招股說明書所述，除與員工激勵計劃有關的以股份為基礎的付款開支以外，由於上述各項的經常性和非現金性質，管理層並未將這些項目視為關鍵運營或財務指標。因此在計算經調整純利時消除該等項目的影響可更好地反映其基本經營業績，並促進經營業績的定期比較。

至於虎視傳媒則發盈喜，預料中期經調整純利按年增加不少於40%。集團指，有關增加乃主要由於按每次完成行動成本定價模式計算之收益增加，以及集團提高廣告優化效率。