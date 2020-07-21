恒生科技指數下周一推 涵蓋30股份

個股比重上限8% 四大科技股「超標」

恒指公司稱，首批「恒生科技指數」將納入30隻市值最大的合資格股份，按照有關機制，個股比重上限將設定為8%，首批五大股份中，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團點評（3690）、小米（1810）四大科技股的權重，均超過上限8%（見表）。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，由於指數採用流通市值加權，變相會更集中在大型企業，尤其是市值甚龐大的騰訊及阿里巴巴，故基於考慮可投資性，將權重上限設為8%，低於恒指及國指的10%，未來或視乎情况作調整。

盼成為本港三大旗艦指數

選股準則方面，他指出，股份須為大中華區香港主板上市公司，具備充足流動性，且並須涵蓋五大指定行業與主題，及符合相關準則要求（見表），並將按季度調整，期望其將與恒指及國指，成為本港三大旗艦指數。新指數亦設有新股快速納入機制，即新股上市當天收市市值在現有指數成分股中排名前十，一般會於上市後的第10個交易日收市後實施。至於市場何時會推出與該指數掛鈎之產品，他表示，港交所（0388）暫時未有時間表，現時仍處於探討階段。恒指公司副行政總裁巫婉雯補充，產品的推出主要基於市場需求，如ETF需視乎基金公司的產品數量、其地區監管政策等因素。

南方東英資產管理ETF策略師李雪恒表示，目前公司旗下ETF工銀南方中國（3167），亦有覆蓋到相關科技股，至於未來會否推出與「恒生科技指數」掛鈎的產品，則將視乎該指數在市場的吸引程度及其表現，同時亦將審視指數的風險分散能力，不過他坦言「甚感興趣」，未來將會再作進一步研究。