螞蟻集團啟動A+H上市 阿里持股33% 冀尋求1.56萬億估值

明報記者 馬迪帆

螞蟻未有透露上市時間表，綜合外電報道，預料公司最快今年上市，現時已選定中金、花旗、摩根士丹利及摩根大通作為在港上市的合作投行。現未悉螞蟻擬採用何種不同投票權架構（WVR）上市，惟本港現時僅允許個人版WVR上市，企業版WVR數月前已結束諮詢，目前尚未公布諮詢結果（見另稿）。

井賢棟：助提高公司透明度

螞蟻集團董事長井賢棟表示，樂見上海科創板及港交所推出系列創新措施，令全球投資者都有機會投資領先的科技公司，亦幫助新經濟公司打開資本市場。他相信上市可提高公司的透明度。

螞蟻集團前稱螞蟻金服，以其旗下支付業務支付寶（Alipay）而知名，其亦有財富管理業務「餘額寶」，信用業務「芝麻信用」以及小微企業貸款業務。公司今年6月改名，有稱是為強化其科技業務定位。翻查資料，螞蟻歷經三輪融資，估值則節節升高，至2018年已經達1.17萬億港元（見表）。

馬雲擁螞蟻最多投票權

現時擁螞蟻投票權最多的，是阿里巴巴創辦人兼前董事長馬雲。根據阿里年報，馬雲透過君瀚、君澳兩家合伙，擁有螞蟻50%投票權。兩家公司經濟利益，則由馬雲、阿里聯合創始人謝世煌、阿里及螞蟻員工所擁有。年報亦披露，馬雲計劃逐步減少其在螞蟻的經濟利益，不過對於是否會減少其投票權則隻字未提。此外，螞蟻另一大股東為阿里巴巴。去年雙方簽訂新協議後，結束此前的利潤分成協議後後，阿里獲螞蟻33%股份。根據彭博社數據，螞蟻去年第四季度盈利20億美元（約為156億港元）。

阿里ADR較港收市升6%

本月初螞蟻傳出上市消息，儘管公司否認，仍帶動阿里股價見260元新高。螞蟻公布展開上市大計後，截至昨晚10時半，阿里ADR折合每股255港元，較香港收市價升6%。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，螞蟻上市無疑利好阿里，若上市落實，可將阿里估值再釋放20%，甚至追上騰訊（0700）水平。但他強調，螞蟻上市時間表未定，近期消息即使炒也僅屬短線，料管理層為高估值，會待市場炒至高位再推進上市，仍要一段時間。