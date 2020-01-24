疫市買新經濟ETF增值財富

明報記者 黃清瑤

過去一些新經濟股指數基金表現優於大市，如主要追蹤生物科技股的GX中國生科（2820），其主要持股包括康泰生物（深：300601）、藥明生物（2269）等，該ETF今年內由低位58.4元上升至一度高見118元，如由去年7月31日成立至今計算，則累升89.07%。另一隻表現不俗的是GX中國雲算（2826），指數主要追蹤美股網易（NTES） 、美股阿里巴巴 （BABA）、深信服科技（深：300454）等，年內低位64.5元，近日升逾倍，最高曾見127.7元。

ETF入場費遠低於個股 兼可分散風險

不過升勢最強的始終是追蹤納指的BMO納指（3086）及安碩納指一百（2834），兩者由成立至今皆升近1.5倍，主要持股都是美股科網龍頭蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）。兩者在持有股票及現金比例近似，最大分別在於前者市值約為1.6億元，入場費為4286元；後者市值約2.5億元，入場費為1.97萬元。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗表示，未來仍看好生物科技股的前景走勢，不過相比起買入個股，如GX中國生科的表現明顯跑贏大多數同業個股。事實上，買入ETF的好處是可以分散風險，即使持股中的其中一隻股票急跌，其他股份或有助抵消跌幅，入場費亦較個股廉宜。就以藥明生物（2269）為例，每手入場費達7.1萬元，但GX中國生科入場費僅為5455元。在醫療需求有增無減的情况下，料行業仍有上升勢頭。

長線投資可吼ESG概念ETF

除了大家耳熟能詳的生物科技股及雲計算等板塊，他建議投資者可留意其他新經濟ETF，例如今年初才推出的GX中國電車（2845），基金主要投資於電動車及電池生產商，包括比亞迪（1211）及寧德時代等（300750.SZ）。近日市場着重企業對「環境、社會和企業管治」（ESG）的方針，以及中國擁有全球六成的電池設施、內地政府更關注技術開發和環境保護等，故相信有利行業前景。

[退休綢繆]