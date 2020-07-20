新港城實呎失守1.7萬 4個月低

明報記者 謝諾文

新港城上月全月僅錄11宗成交，已是4個月來新低。世紀21奇豐物業新港城中心區域經理莊瑞生表示，踏入本月半個月暫錄5宗成交，與上月同期相若，新港城新近錄得2宗成交，其中P座低層2室，實用面積337方呎，2房間隔，成交價581萬元，實呎17240元。原業主2012年4月247.5萬元買入，帳面獲利約333.5萬元或1.35倍。莊預計，新港城本月交投勢將減少，主要與疫情再次爆發，業主難讓買家睇樓有關。

曼克頓山4房4150萬 屋苑3年最大宗

新冠肺炎疫情惡化下，荔枝角曼克頓山繼上周後，再錄得一宗劈價成交。該單位為曼克頓山1座中層A室，實用面積1847方呎，屬4房雙套間隔，享有海景，連2個車位，原業主由最初開價5800萬元，累減1650萬元或近三成後，最終以4150萬元獲新買家承接，實呎22469元，估計上述單位低市價約15%。上述成交為屋苑自2017年7月後，有同類單位以4200萬元易手後，近3年來錄得的最大額成交。原業主於2007年8月以2566.6萬元一手買入上述單位和車位，持貨近13年，帳面獲利1583.4萬元或約六成。

翰林峰辣稅貨1年實蝕兩成半

抗跌力一向較弱的「納米樓」，市場再錄二手蝕讓個案，其中西環翰林峰3座高層D室，實用199方呎，開放式間隔，望山景，上月以650萬元放盤，直至近日以610萬元沽出，減價40萬元或約6%，實呎30653元。

原業主去年5月以697.6萬元購入，帳面蝕約87.6萬元，由於業主持貨僅約14個月，未滿3年額印期，須付樓價一成額印辣稅61萬元，連同其他使費計，料實蝕約180萬元或逾25%。

yoo Residence兩房7年貶值26%

部分市區半新盤樓價同樣受疫情影響而大不如前，市場消息稱，銅鑼灣yoo Residence高層C室，實用520方呎，2房間隔，最新以1288萬元售出，實呎24769元。原業主2013年以1734萬元購入，現帳面貶值446萬元或26%，不過，由於市傳發展商當年推售該盤時曾以30%佣金吸客，故未知該原業主實際上是否需要蝕讓。

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