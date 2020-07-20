半山捌號迷你戶 西半山罕見

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

半山捌號位於摩羅廟街8號，一反區內傳統豪宅項目的大單位格局，項目的開放式及1房戶各佔約一半，最大面積單位為頂層連天台的2房戶，實用面積亦只是491方呎，其中最細單位為5樓至7樓的A室開放式戶，實用面積181方呎，不設工作平台及露台，雖然實用面積與恒地（0012）今年初開賣的新盤THE RICHMOND其中一個特色戶相若，但因該單位擁平台，故半山捌號的開放式單位仍屬區內近年最迷你新盤單位。項目5月底開售至今，累沽約30伙。

實用面積181呎起 細絕同區

項目自8樓起，開放式單位實用面積由181方呎增至203方呎，而全個項目的1房戶面積介乎272至311方呎。項目的示範單位以18樓C室為藍本，實用面積310方呎，1房間隔，客飯廳設有開放式廚房，廚櫃內附有西門子煮食爐、雪櫃、蒸焗爐、酒櫃等家電，配有可伸縮的工作枱，發展商還額外送贈咖啡機、Samsung電視機及落地燈等電器，以及歐化家俬提供的梳化和茶几。

睡房方面，發展商提供雙人牀、衣櫃、牀頭燈等家具，而牀褥、枕頭、牀單及窗簾等用品亦會贈送，務求做到讓買家即買即住，而單位同時設有露台及工作平台，分別連接客飯廳及浴室，增加室內空氣流通。由於單位面積及間隔各異，發展商贈送的家電亦有所不同，例如開放式單位所贈送的主要家具為梳化牀、書枱及衣櫃等，買家入市前應詳細了解。

送全屋家俬電器 即買即住

另外，雖然項目屬單幢盤，但仍設有小型會所，提供室外恒溫泳池及健身室等設施，符合年輕客戶的生活要求。

值得一提的是，項目不設車位，住戶步行約兩分鐘即可到達半山自動扶手電梯，方便前往中環區多個商業中心及大型商場，即使前往蘇豪區、蘭桂坊等消遣熱點，估計亦只需約數分鐘步程。不過該地段的建築密度甚高，項目的中低層單位估計均以樓景為主，中層以上單位才可享較開揚的山景及都會景色。

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