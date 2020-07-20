投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機

【明報專訊】因應本地疫情惡化，政府最新公布食肆「晚六朝五」禁止堂食措施會延長一周。盛滙商舖基金創辦人李根興預計，措施最少延長多一個月，惟相信此舉對售賣新鮮糧食及外賣食肆的商舖不會構成負面影響。同時，李根興認為此時正是買舖好時機，上周已斥1668萬元購入大圍外賣店商舖的他，會於下半年繼續其買舖目標，將花費最少1億元購入商舖。
下半年大型商舖租金料跌三成
政府公布，會研究修例將強制佩戴口罩的措施，擴展至所有室內公眾場所。對此，李根興認為做法對商舖應無進一步影響，但若禁止堂食措施，延至白天時間，就必然對食肆商舖構成更大影響。
他解釋指，整體而言，現時晚上人流減少，對商舖市道雪上加霜，估計大型商舖下半年租金會再跌三成。.
代理料更多傳統食肆停業或結業
另外，美聯旺舖董事盧展豪表示，雖然傳統食肆或可「變陣」爭取外賣生意，但同時也面對不少問題，首先部分食肆主要收入始終來自晚市堂食，外賣生意只屬輔助性質，佔整體生意不多，故外賣生意幫助不大，而且由於現時預計不少傳統食肆將同時爭取晚市外賣生意，有機會令業界面對更大競爭，食肆推出更高折扣優惠，最終相信只會令外賣收入減少，也難以補償「禁堂食」後的損失。由於食肆需要支付食材、水電、人工等開支，部分商戶計算過預計收入及成本後，或選擇暫停營業。