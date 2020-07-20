投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機

下半年大型商舖租金料跌三成

政府公布，會研究修例將強制佩戴口罩的措施，擴展至所有室內公眾場所。對此，李根興認為做法對商舖應無進一步影響，但若禁止堂食措施，延至白天時間，就必然對食肆商舖構成更大影響。

他解釋指，整體而言，現時晚上人流減少，對商舖市道雪上加霜，估計大型商舖下半年租金會再跌三成。.

代理料更多傳統食肆停業或結業

另外，美聯旺舖董事盧展豪表示，雖然傳統食肆或可「變陣」爭取外賣生意，但同時也面對不少問題，首先部分食肆主要收入始終來自晚市堂食，外賣生意只屬輔助性質，佔整體生意不多，故外賣生意幫助不大，而且由於現時預計不少傳統食肆將同時爭取晚市外賣生意，有機會令業界面對更大競爭，食肆推出更高折扣優惠，最終相信只會令外賣收入減少，也難以補償「禁堂食」後的損失。由於食肆需要支付食材、水電、人工等開支，部分商戶計算過預計收入及成本後，或選擇暫停營業。