紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出

鄰近奧運站的一號銀海剛錄3房租賃成交。美聯高級營業經理劉志偉表示，一號銀海8座低層B室，實用面積746方呎，3房1套間隔，望海景，獲家庭客以月租3萬元承租，實用呎租約40元。業主09年1月以845萬元購入，租金回報4.3厘。

家庭客3萬租一號銀海3房戶

南昌站匯璽III快將入伙，市場再錄預租個案。香港置業分行高級聯席董事張仲賢表示，匯璽III 6座低層Ｈ室，1房連開放式廚房間隔，望樓景，實用面積378方呎，業主以約1.8萬元放租約1個月，最終以1.76萬元租出，實用呎租約47元。新租客為單身人士，業主去年11月以約801.7萬元購入上述單位，租金回報2.7厘。

匯璽III一房1.76萬預租 呎租47元

另一半新盤紅磡環海‧東岸再錄租賃成交，利嘉閣分行高級經理黃育華表示，環海．東岸1A座中層E室，實用面積328方呎，一房間隔，望海景，以1.55萬元租出，實用呎租47元。業主今年3月疫情爆發後以約628萬元購入，租金回報近3厘。