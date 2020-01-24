菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成

疫情惡化 十大屋苑周末10宗跌近三成

本地疫情持續惡化，令睇樓量大跌，十大屋苑周末交投下調。中原與美聯均統計，十大屋苑剛過去周末錄10宗成交，較對上周末下跌4宗或近三成，但仍是連續8個周末保持雙位數水平。個別大型屋苑本月交投量不跌反升，其中十大屋苑之一的沙田第一城，本月至今暫錄約23宗成交，已較上月全月19宗多出兩成。

世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城最新一宗成交位於28座中層A室，實用面積688方呎，3房間隔，以968萬元成交，實呎14,070元，屬近月市價水平。原業主1986年以460萬元購入，持貨達34年，帳面賺508萬元或約1.1倍。

天水圍嘉湖山莊最新有投資者在「不睇樓」下入市。中原高級區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊樂湖居12座中層E室，實用面積448方呎，2房間隔，以513萬元成交，實呎11,450元，略低市價約3%。上述新買家為區內投資客，在「不睇樓」下入市。原業主2017年7月以405萬元購入上述單位，持貨剛滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利108萬元或約27%。

投資者不睇樓513萬購嘉湖2房戶

近年屢誕「居屋王」的旺角富榮花園，最新錄得一宗低市價成交。

富榮2房未補價565萬 今年同類新低

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，富榮花園3座低層F室，實用面積484方呎，2房間隔，望園景，獲白居二客以565萬元承接，實呎約11,674元。屋苑同類單位近月成交價介乎590萬至625萬元，即意味上述最新成交單位低市價約5%，並為屋苑同類今年新低。原業主1998年4月186萬元未補價買入，持貨22年，轉手帳面賺379萬元或約2倍。