經濟

香港地產

菁雋開放式額印貨233萬 一年帳賺近兩成

【明報專訊】疫市下屯門「龍牀盤」菁雋自日前錄得有開放式戶以230萬元易手後，再錄多一宗額印貨成交。美聯助理區域經理蔡偉傑表示，上述單位為低層33室，實用面積135方呎，採開放式間隔，原業主早前叫價240萬元放盤，議價後，最新以233萬元易手，實呎17,260元。不過，原業主去年7月以196.8萬元購入，持貨僅1年，須繳付樓價10%的額外印花稅，即23.3萬元，據悉由新買家支付，即原業主帳面賺36.2萬元或18%。

疫情惡化 十大屋苑周末10宗跌近三成

本地疫情持續惡化，令睇樓量大跌，十大屋苑周末交投下調。中原與美聯均統計，十大屋苑剛過去周末錄10宗成交，較對上周末下跌4宗或近三成，但仍是連續8個周末保持雙位數水平。個別大型屋苑本月交投量不跌反升，其中十大屋苑之一的沙田第一城，本月至今暫錄約23宗成交，已較上月全月19宗多出兩成。

世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城最新一宗成交位於28座中層A室，實用面積688方呎，3房間隔，以968萬元成交，實呎14,070元，屬近月市價水平。原業主1986年以460萬元購入，持貨達34年，帳面賺508萬元或約1.1倍。

天水圍嘉湖山莊最新有投資者在「不睇樓」下入市。中原高級區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊樂湖居12座中層E室，實用面積448方呎，2房間隔，以513萬元成交，實呎11,450元，略低市價約3%。上述新買家為區內投資客，在「不睇樓」下入市。原業主2017年7月以405萬元購入上述單位，持貨剛滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利108萬元或約27%。

投資者不睇樓513萬購嘉湖2房戶

近年屢誕「居屋王」的旺角富榮花園，最新錄得一宗低市價成交。

富榮2房未補價565萬 今年同類新低

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，富榮花園3座低層F室，實用面積484方呎，2房間隔，望園景，獲白居二客以565萬元承接，實呎約11,674元。屋苑同類單位近月成交價介乎590萬至625萬元，即意味上述最新成交單位低市價約5%，並為屋苑同類今年新低。原業主1998年4月186萬元未補價買入，持貨22年，轉手帳面賺379萬元或約2倍。

相關字詞﹕菁雋 富榮花園 嘉湖山莊 沙田第一城 睇樓量下跌 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
國泰君安證券「安靜期」唱好思摩爾 同系任包銷惹違規質疑 傳事後煞停向客戶發布
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
報告料年底或有醫療產品推出 招股書未提
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
高銀潘蘇通按深水灣豪宅料借6億
證監：國安法下券商報告可續發表意見
證監：國安法下券商報告可續發表意見
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
有限合伙基金條例下月生效 業界：助吸外資來港註冊
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
聯博紀沫：內地經濟持續復蘇 利中資股延升浪
富達簡立恒 上期測中港股調整
富達簡立恒 上期測中港股調整
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
香港自治法案實質影響有限 Loomis Sayles：收緊管制 中港信貸評級趨同
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
聯博紀沫：中美可合作中競爭 不一定要惡鬥
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
安我保險：沒制度包袱 5日可推新產品
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
盛凱：冀抗疫經驗助餐飲業減恐慌
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
蘭桂坊父子theDesk組聯盟 建生態圈助初創
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
港產生科公司基因港 擬在香港主板上市
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
新加坡銀行：家族辦公室成趨勢
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
匯豐調整分行營業時間 周一至周五提早關門
Chatbot生成器助企業自製專用客服
Chatbot生成器助企業自製專用客服
研發粵語Voicebot搶先機
研發粵語Voicebot搶先機
張兆聰：投機買入影視股
張兆聰：投機買入影視股
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
霍家成：移民調配資產 不宜一次過
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
金子：疫下外賣生意好 美團購15298
張兆聰：手機設備股可分段吸納
張兆聰：手機設備股可分段吸納
蔡金強：港樓．講樓
蔡金強：港樓．講樓
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
陳大為：GDP與CPI差距滯後美債息差 或預示滯脹
劉宇亮：人幣走強 利好港股
劉宇亮：人幣走強 利好港股
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
謝偉銓：土地供應屢受阻 置業安居夢難圓
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
外資熱炒 A股較港股值博 專家：消費類股份受惠國策
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
蘇沛豐：揀消費股 避舊經濟股及科創板指數
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
沈永年：內地醫院流程規範與港不同
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振輝：港人回大灣區避疫的啟示
陸振球：中國好 香港也會好
陸振球：中國好 香港也會好
林少陽：中國市場利率走低利股市
林少陽：中國市場利率走低利股市
技術取勝：港交所20天線有支持
技術取勝：港交所20天線有支持
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
李聲揚：倘通脹重臨 留意期油ETF
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
潘迪藍：歐美數碼稅暗戰 無損經濟復蘇
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
蘇沛豐：受惠政策銷情理想 長汽目標7.5元
李順威：增長股表現仍優於價值股
李順威：增長股表現仍優於價值股
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
劉思明：跌市考驗韌力及收復力
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
何啟聰：好友向下換馬 騰訊Call 16101
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
瑞銀亞洲：大巿現「後抽」 Call恒指ATM
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
摩根大通亞洲：部署調整撈貨 阿里Call 16521
周顯：跌得雖急 熊巿未現
周顯：跌得雖急 熊巿未現
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何國良：買在謠言起 賣在事實出
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
何濼生：民主實質可視為「顧客至上」
王弼：增持黃金與公用股
王弼：增持黃金與公用股
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
曾淵滄：舊經濟股可留意聯塑
湯文亮：字乃文章衣冠
湯文亮：字乃文章衣冠
陳永傑：港樓強過港股
陳永傑：港樓強過港股
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
廖偉強：香港真的這樣差嗎？
布少明：內地買家續購港豪宅
布少明：內地買家續購港豪宅
李志成：樓市「抗疫」三大因素
李志成：樓市「抗疫」三大因素
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
盧楚仁：威爾斯要獨立 英臨分裂局面
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
周末一手沽27伙 3個月最淡靜
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
紅山半島本月首宗租賃 3房8.8萬租出
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
投資者李根興：收緊防疫措施成買舖良機
半山捌號迷你戶 西半山罕見
半山捌號迷你戶 西半山罕見
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
新港城實呎失守1.7萬 4個月低
疫市買新經濟ETF增值財富
疫市買新經濟ETF增值財富