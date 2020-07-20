周末一手沽27伙 3個月最淡靜

不過，綜合市場消息，剛過去周末一手市場僅錄得約27宗成交，較上周末約240宗，明顯大跌近九成，為自今年4月初後、近3個月來最淡靜的周末。

本月至今近千宗一手成交

隨着本地疫情確診個案持續高企，新地（0016）屯門新盤御海灣能否於月底前開售，仍屬未知之數；若御海灣能趕及於本周末開售，業界估計本月全月約有1300宗成交，惟較上月全月近1600宗低約兩成。

周末一手成交步伐減慢，其中恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸沽約4伙，已是周末最多成交的新盤。此外，新地與新世界（0017）合作的港島西半山巴丙頓山，昨日最新透過價單形式以2040萬元沽出1伙連平台特色戶。據項目成交紀錄冊顯示，單位為1座C室，實用面積615方呎，連143方呎平台，採2房間隔，成交價2040.27萬元，折合實呎33,175元。連上周錄得另一宗同層平台特色單位的成交，巴丙頓山本月累計沽出2伙，套現約4637萬元。

資料顯示，巴丙頓山全盤提供79伙，單位實用面積493至1888方呎，以2房單位為主打；項目自2018年推出至今，累售約52伙，佔整體單位約66%。

代理料疫情肆虐下推盤步伐或放緩

另外，會德豐（0020）本月中作首輪開售的藍田KOKO HILLS，周末再沽出2伙，至今累售約90伙，佔全盤413伙的兩成。最新成交的單位為3座11樓B室，實用面積466方呎，成交價993.6萬元，實呎21,322元；另一伙為3座22樓E室，實用面積521方呎，成交價1128.4萬元，實呎21,658元。

利嘉閣地產總裁廖偉強預料，本地疫情嚴峻下，影響發展商推盤部署，儘管屯門御海灣於本月開售，但該盤涉及的單位數量不算多，故預計本月全月新盤成交量會有約1300至1500宗水平。他續指，除非疫情有所緩和，否則相信短時期內發展商的推盤步伐將會減慢。