御海灣疫市加推50伙 折實均呎1.8萬 周末兩日暫收千票 超額6倍

明報記者 張允亭

價單顯示，御海灣新推的50伙，以定價計平均實呎23,066元，折實均呎則達17,991元，較首批17,377元高近4%。連同首批88伙，即已公布138伙價單，佔一期單位總數逾一半。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，新一批單位屬原價加推，價錢差異主要反映單位樓層和景觀不同等因素。該50伙單位的實用面積由297至437方呎，當中包括28伙1房單位、13個1房連儲物房單位及9個2房單位。售價方面，新一張價單維持最高直減折扣22%，折實價介乎552.4萬至730萬元，折實實呎由15,538 至19,922元。

首推372呎1房連儲物室戶型

今批單位以1房戶最多，有別於首批以開放式及2房單位為主。50個單位當中，入場單位為2座5樓L室，實用面積304方呎，屬1房連開放式廚房間隔，外望屯門河景，定價708.2萬元，折實價552.4萬元，折實實呎18,172元；售價最貴單位為2座27樓H室，實用面積424方呎，2房間隔，望樓景為主，定價935.9萬元，折實價730萬元，折實實呎17,217元。

已開價138伙 佔一期總數逾半

昨日本地新冠肺炎疫情錄得逾百宗確診，再創疫情以來單日新高，當局呼籲減少社交接觸。御海灣的發展商新地，昨晚亦公布，鑑於疫情的最新情况，將原定今日下午舉行的新聞發布會取消，並改以新聞稿發布最新消息。

疫情肆虐 御海灣取消今日記招

事實上，同屬新界西、路勁基建（1098）元朗錦田山水盈，已於過去周六加推涉及34伙的第5號價單。該批單位分別位於第6座及第10座，全屬3房連套房及工作室間隔，實用面積732至940方呎，折實平均實呎12,379元。另外，市場消息指，帝國集團及「四叔」李兆基旗下的香港小輪（0050）合作發展，並由恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路項目1期帝御‧金灣，以及今年市場焦點豪宅盤、信置（0083）與中電（0002）合作的何文田嘉道理道St. George's Mansions，兩盤料短期內將進一步公布最新銷售部署。