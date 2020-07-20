李志成：樓市「抗疫」三大因素

首先，現時全球資金氾濫，各地央行相繼推行量化寬鬆，有助穩住市場信心，近期有大量資金流入香港市場，港元匯率持續強勢，而且多次觸及強方兌換保證，資產價格勢將水漲船高，銀紙貶值、磚頭保值趨勢愈見明顯，資金充裕下，料本港低息環境將持續，助供樓及置業人士節省供樓利息開支，有利樓市承接。

其次，目前本港住宅平均按揭比率高近六成，換言之新買家平均需要支付四成首期，與金融風暴時期業主過度槓桿或借貸過度的情况截然不同，政府於2009年底起實行一系列「辣招」調控樓市，現時業主持貨力相對較強，減少恐慌拋售情况出現。即使疫情嚴峻，環球政局不穩，目前普遍業主叫價態度強硬，市道仍靠穩，可見有實力的買家對樓市前景的信心未被動搖。第三，本港房屋供不應求格局未變，市民置業需求強勁，不過私樓供應捉襟見肘，據長策會公布未來10年的總房屋供應目標下調，加上政府早前將其中公私營房屋比例由六四比改為七三比，房屋供應將難以追上持續增加的需求。以上三大利好因素支持樓市「抗疫」，料今年本港樓價大跌機會有限，故維持全年樓價波幅5%的預測。

香港置業行政總裁

[李志成]